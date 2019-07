Schuttevaer Premium Brand op tanker bij Assmannshausen Facebook

RÜDESHEIM 30 juli 2019, 13:26

Op de Rijn bij Assmannshausen is dinsdagmorgen 30 juli brand uitgebroken op een tanker. De Wiesbadener Kurier meldt dat het gaat om een 86 meter lang schip dat geladen met fosforzuur onderweg was in de richting van Budenheim.