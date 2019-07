Schuttevaer Premium Piek bij reddingbrigade KNRM door hitte en noodweer Facebook

DEN HAAG 28 juli 2019, 20:15

Het uitzonderlijk warme zomerweer waarbij duizenden mensen op het water verkoeling zochten, heeft geleid tot een piek in de hulpvragen. Dat zegt de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Die is de afgelopen week 160 keer uitgevaren om mensen in nood te helpen, ruim drie keer zo veel als in een ‘normale’ week.

