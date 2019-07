Schuttevaer Premium Hof: ‘Schipper moet altijd uitgaan van laatste MGD’ Facebook

DEN HAAG 23 juli 2019, 13:39

Een schipper moet constant de minst gepeilde diepte (MGD) blijven controleren. Hij mag niet zonder meer uitgaan van de MGD bij de aanvang van de reis. Dat blijkt uit de uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag in een kwestie over wie verantwoordelijk is voor vergoeding van de schade door het vastlopen van het beunschip Nelly V. Dat gebeurde op 24 juni 2014 op de IJssel bij de Steeg.