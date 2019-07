Schuttevaer Premium Plezierschipper vaart marinehaven Den Helder in Facebook

DEN HELDER 08 juli 2019, 22:20

De politie heeft zondag 7 juli in Den Helder de schipper van een zeilboot aangehouden, die in de marinehaven aan het varen was. Dat meldt de Landelijke Eenheid Noordwest van de politie op haar Facebookpagina.