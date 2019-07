Schuttevaer Premium Zeus knikt tijdens beladen in Andernach Facebook

Twitter

ANDERNACH 02 juli 2019, 22:16

Bij het beladen met lava in Andernach is het Duitse motorvrachtschip Zeus dinsdagmiddag 2 juli in het midden geknikt. Het schip maakte water maar brak niet. De scheepvaart op de Rijn werd stilgelegd.

1 / 1 De Zeus werd in hoog tempo weer leeggehaald, tot er bij de knik geen water meer naar binnen kwam. (Foto Schuttevaer) De Zeus werd in hoog tempo weer leeggehaald, tot er bij de knik geen water meer naar binnen kwam. (Foto Schuttevaer)