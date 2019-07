Schuttevaer Premium 14 doden door brand in Russische onderzeeër Facebook

SEVEROMORSK 02 juli 2019, 22:30

Door een brand in een Russische onderzeeboot zijn veertien doden gevallen. De brand veroorzaakte zoveel rook of gas dat ze bezweken. Anderen aan boord wisten de brand te blussen en de duikboot is teruggekeerd naar Severomorsk, even ten noorden van Moermansk.