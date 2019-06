Schuttevaer Premium Sluis Riedenburg opnieuw aangevaren en gestremd Facebook

Voor de tweede maal in een maand is het raak: opnieuw ligt sluis Riedenburg eruit na een aanvaring en is de scheepvaart op het Main-Donaukanaal voor onbepaalde tijd gestremd. Op 5 juni sloot de benedensluisdeur niet meer, vrijdag 28 juni werd de deurpost van de bovensluis kapot gevaren.