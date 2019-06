Van der Weijden zwemt Elfsteden Facebook

Van vrijdag 21 tot maandag 24 juni zijn de nachten het kortst. Maarten van der Weijden benut de zomerzonnewende voor zijn tweede poging om langs alle Friese Elf Steden te zwemmen.

Het is nog steeds mogelijk om te doneren voor zijn sponsoractie ten behoeve van kankeronderzoek – www.11stedenzwemtocht.nl. Overal langs de route moedigen grote menigtes hem aan, zoals hier aan de Zuidoostersingel te Harlingen. Maandagavond haalt hij zo goed als zeker zijn laatste stempel in Leeuwarden.

Maarten van der Weijden heeft met zijn Elfstedenzwemtocht tot nu toe al 2,7 miljoen euro opgehaald. Dat is meer dan vorig jaar rond dit tijdstip. Toen stond hij op het podium in Leeuwarden en stond de teller op 2,5 miljoen euro. Vorig jaar liep het bedrag in de weken en maanden na zijn tocht nog verder op tot 5 miljoen euro. (HES)