Schuttevaer Premium Talenkennis op het randje, schipper mag toch doorvaren Facebook

Twitter

Email TERNEUZEN 24 juni 2019, 14:14

Het Duitse drogeladingschip Marino is zondag rond 22.00 uur tegengehouden toen het vanuit Terneuzen de Westerschelde op wilde varen. Het personeel van de verkeerspost vond dat de Duitse schipper zich in het contact via de marifoon onvoldoende in het Nederlands of Engels kon uitdrukken, de verplichte voertalen op de Westerschelde.