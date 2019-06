Schuttevaer Premium ‘Megalading drugs ook voor Nederlandse markt’ Facebook

PHILADELPHIA 19 juni 2019, 15:22

De Amerikaanse autoriteiten hebben zo’n 15.500 kilo cocaïne in beslag genomen in de haven van Philadelphia. De harddrugs kunnen een straatwaarde hebben van 1 miljard dollar (ruim 893 miljoen euro), bericht de lokale zender NBC10. De megalading was mogelijk niet bestemd voor de Amerikaanse markt, maar had naar Nederland en Frankrijk gebracht moeten worden.