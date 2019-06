Schuttevaer Premium Kapitein scheepsramp Donau op borgtocht vrij Facebook

BOEDAPEST 12 juni 2019, 23:36

De kapitein van het cruiseschip dat twee weken geleden in aanvaring kwam met een rondvaartboot op de Donau in Boedapest is woensdag 12 juni op borgtocht vrijgelaten.