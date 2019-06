Schuttevaer Premium 52 migranten gered in Middellandse Zee Facebook

Twitter

Email ROME 12 juni 2019, 23:26

Voor de kust van Libië zijn woensdag 52 migranten gered door de Duitse organisatie Sea-Watch. Hun opblaasboot was 87 kilometer van de Libische stad Zawiya in problemen gekomen. Het is niet duidelijk waar Sea-Watch de opvarenden, onder wie twee baby’s, heen brengt. Italië verzet zich tegen de inzet van private reddingsboten. De Italiaanse regering had…