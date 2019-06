Schuttevaer Premium Wellicht ontheffing CCR-eisen voor binnenlands vervoerende schepen Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 05 juni 2019, 16:40

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gaat kijken of ze kleine schepen ontheffing kan geven voor de CCR-technische eisen, als die alleen in Nederland varen. ‘Dat zou voor enkele schepen een oplossing kunnen bieden’, zei de minister woensdag 5 juni in het vervolg van de commissievergadering (AO) Maritiem in de Tweede Kamer.