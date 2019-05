Schuttevaer Premium Carbon superjacht My Song valt van transportschip en zinkt Facebook

Twitter

SOUTHAMPTON/GENUA 29 mei 2019, 19:39

Een bok die in elkaar stortte is er de oorzaak van dat het superzeiljacht My Song in de vroege ochtend van 26 mei tijdens een jachttransport overboord is gevallen. Dat schrijft CEO David Holley van de gerenommeerde jachttransporteur Peters & May uit Southampton in een verklaring naar aanleiding van het incident.