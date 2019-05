Schuttevaer Premium Pontjes uit de vaart door hoogwater Facebook

Twitter

ARNHEM 27 mei 2019, 17:37

Het water in de grote rivieren staat maandag zo hoog, dat een aantal veerpontjes uit de vaart is genomen. Ze kunnen door de hoge waterstand niet meer aanleggen bij de oevers. Maar, waarschuwen waterschappen, het tijdelijke hoogwater betekent niet dat er een einde is gekomen aan de voortdurende droogte.