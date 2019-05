Schuttevaer Premium Gewonde in ruim van schip Terneuzen Facebook

Twitter

Email TERNEUZEN 15 mei 2019, 08:22

Het hoogtereddingsteam van de Veiligheidsregio Zeeland is in de nacht van dinsdag op woensdag 15 mei in Terneuzen ingezet voor een gewonde die in het ruim van een schip lag.