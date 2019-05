Schuttevaer Premium Vijftien cocaïne-uithalers voorgeleid Facebook

ANTWERPEN 14 mei 2019, 13:53

Nog gekleed in hun oranje arbeidsplunje werden maandag 13 mei een vijftiental Antwerpse dokwerkers in de gevangenis aan de Begijnenstraat afgeleverd, nadat ze diezelfde ochtend in een razzia door de politie waren opgepakt. Onder andere op de MPET-Terminal, waar ze uit hun straddle-carrier of uit hun containerkraan waren gehaald.