MSC Zoe: Minister wil kijken naar zeevaartroutes boven Wadden

Het kabinet is bereid te kijken of grote containerschepen op grotere afstand van het Waddengebied moeten gaan varen. Dat zei minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) dinsdagavond 14 mei in een debat over de milieuramp met het containerschip MSC Zoe.