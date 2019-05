Schuttevaer Premium ‘Boobytrap’ zet drugslab op 85-meterschip onder water (video) Facebook

Twitter

Email MOERDIJK [update] 12 mei 2019, 23:26

Tijdens het onderzoek en de ontmanteling van een groot drugslab aan boord van het 85-meterschip Arsianco in de gemeentehaven van Moerdijk is het ruim in de nacht van vrijdag op zaterdag 11 mei op afstand onder water gezet. ‘Vermoedelijk is de boot gesaboteerd’, zei politiewoordvoerder Alwin Don.