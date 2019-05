Marokko en Malta redden migranten, bij Tunesië komt redding te laat Facebook

De Marokkaanse marine heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag 11 mei 117 migranten gered van de Middellandse Zee. Maltese strijdkrachten haalden 85 migranten van zee. Voor de kust van Tunesië verdronken vrijdag zeker 65 migranten.

Volgens Marokko kwamen de mensen op drie geïmproviseerde vaartuigen allemaal uit zuidelijk Afrika. Ze waren op weg naar Spanje, maar zijn teruggebracht naar de havens van Nador en Ksar-sghir. Dit jaar zijn 7800 bootmigranten vanuit Afrika aangekomen in Spanje.

De Europese Unie heeft Marokko vorig jaar 140 miljoen euro gegeven om iets te doen aan de migrantenstroom. Het Noord-Afrikaanse land zegt vorig jaar 89.000 mensen te hebben gestopt die onderweg waren naar Europa.

Bij Malta was de houten boot van de vluchtelingen voor de kust van het eiland in de Middellandse Zee in de problemen gekomen, zei het leger zaterdag. De opvarenden werden opgepikt door een patrouilleboot en aan land gebracht, volgens berichten in de media.

Vrijdag verdronken voor de kust van Tunesië zeker 65 mensen toen een boot met migranten zonk. Sommigen konden worden gered. Volgens de autoriteiten kwamen de slachtoffers voornamelijk uit landen ten zuiden van de Sahara. Ze waren vanuit de Libische havenplaats Zuara vertrokken voor de overtocht naar Europa. (ANP/AFP/DPA)