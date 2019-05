Drugslab op 85-meterschip in Moerdijk (video) Facebook

Op het 85-meterschip Arsianco in de gemeentehaven van Moerdijk heeft de politie vrijdagmiddag 10 mei een groot drugslab ontdekt. Doordat een chemische lucht vrijkwam, raakte een agent onwel. Hij is in het ziekenhuis onderzocht en maakt het inmiddels goed, meldt de politie.

Agenten van de P93 ontdekten de illegale operatie toen zij met hun surveillancevaartuig een controle op het schip wilden uitvoeren. Vier mannen zijn aangehouden, onder wie de 65-jarige schipper uit Breda en drie Mexicanen van 23, 26 en 37 jaar. In het drugslab werd volgens de politie de zwaar verslavende drug Crystal Meth geproduceerd.

Chemische lucht

De omgeving van het schip werd in eerste instantie ruim afgezet vanwege het vrijkomen van een chemische lucht. Specialistische diensten van de politie, zoals het team Landelijke Faciliteit Ontmantelen en medewerkers van het team Forensische Opsporing, verrichtten onderzoek en startten de uitgebreide ontmanteling van het drugslab in het ruim van het schip.

Voor de ontmanteling van het lab werd het schip van de palen naar de kade achterin de haven verhaald. Tijdens de ontmanteling werden enkele kilo’s van een speciale grondstof voor de productie van Crystal Meth gevonden. Deze stoffen waren instabiel en zorgden voor een gevaarlijke situatie. De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie kwam vrijdagavond laat naar de dorpshaven om de grondstoffen naar een speciale plaats te brengen. Daar zijn ze tot ontploffing gebracht. Het onderzoek en de ontmanteling duurt nog zeker tot zaterdag.

Verbouwd

De Arsianco lag al enkele maanden in de gemeentehaven, waarschijnlijk al sinds november vorig jaar, en werd verbouwd. Behalve het schip heeft de politie in de haven een auto met een Duisburgs kenteken in beslaggenomen.

De politie noemt de vondst ‘uniek in Nederland. Het is de eerste keer dat een drugslab in een vrachtschip wordt aangetroffen’. Volgens de politie zijn er al wel eerder hennepkwekerijen in schepen gevonden, en ook wel eerder een drugslab in een woonboot, ‘maar nog nooit een drugslab in zo’n groot schip’. (BOO / ANP)