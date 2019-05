Van der Weijden gaat oefenen op Medemblik-Stavoren vv Facebook

Twitter

HILVERSUM 10 mei 2019, 22:51

Langeafstandszwemmer Maarten van der Weijden zal dit weekeinde het IJsselmeer zwemmend oversteken. Dat vertelde hij vrijdag 10 mei bij het tv-programma M. Hij doet dat ter voorbereiding op zijn nieuwe poging komende zomer de Elfstedentocht (200 kilometer) te zwemmen.

Vorig jaar moest hij zijn eerste poging na 163 kilometer opgeven omdat zijn lichaam het niet meer aankon. In M. vertelde de zwemmer dat hij een speciaal pak heeft aangeschaft waarmee hij dit weekend gaat oefenen. Door dit pak zou geen water moeten komen. Hij begint met zwemmen in de avond, de bedoeling is dat hij ’s nachts doorzwemt tijdens zijn tocht van Medemblik naar Stavoren en terug.

Van der Weijden wil met deze ‘oefenzwemtocht’ vooral kijken hoe het uitpakt als hij de nacht in heel koud water doorbrengt. ‘Hoe dat gaat en wanneer het te koud wordt’, zegt hij. Hij neemt artsen mee, die zijn temperatuur in de gaten houden. De watertemperatuur is komend weekeinde rond de 12 graden. ‘In zulke temperaturen heb ik nauwelijks gezwommen.’ Hij vertrekt rond 17.30 uur vanuit de haven van Medemblik.

Net als bij zijn vorige poging gaat Van der Weijden deze zomer tijdens de nieuwe poging de Elfstedenzwemtocht te volbrengen, geld inzamelen voor onderzoeken naar kanker. Vorig jaar haalde de oud-kankerpatiënt met zijn tocht 5 miljoen euro op. Dit jaar zwemt hij de tocht in juni,vorig jaar was dat in augustus. (ANP)