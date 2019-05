Havenarbeider in Antwerpen maakt dodelijke val uit straddle-carrier Facebook

ANTWERPEN 10 mei 2019, 15:27

Op de Europaterminal in de Antwerpse haven is donderdag 9 mei de bestuurder van een straddle-carrier uit zijn cabine gevallen en 12 meter lager op het beton te pletter gestort. Voor het 58-jarig slachtoffer kon geen hulp meer baten.

Meteen werden voor de rest van de dag alle werkzaamheden op de terminal gestaakt en kregen de aanwezige havenarbeiders vrijaf.

PSA, uitbater van de terminal, stelde evenals de werkgeversorganisatie CEPA een onderzoek in. Het slachtoffer is de 58-jarige Dominique Brams, woonachtig in Deurne. De havenwerker met 28 jaar ervaring was op het moment van het ongeval een jonge collega aan het opleiden. (JGL)