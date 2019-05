Scheepssloperij Hoeben vecht dwangsom met succes aan Facebook

Scheepssloperij Hoeben RDM in Kampen hoeft een dwangsom van 10.000 euro voor een oliemorsing niet te betalen. Dat heeft de rechtbank in Zwolle donderdag 9 mei bepaald. De opgelegde boete was aanvankelijk 10 keer zo hoog, maar de gemeente Kampen stapelde fout op fout.

Hoeben Materieel en Vastgoed BV kreeg aanvankelijk een dwangsom van 100.000 euro voor 20 overtredingen van de Milieuwet. Het ging telkens om een grotere hoeveelheid olie in het oppervlaktewater rond de sloperij dan is toegestaan. Volgens de vergunning mag dat hooguit 50 milligram per liter water zijn. Telkens wanneer die norm werd overschreden, maakte het bedrijf hiervan melding bij de gemeente. Maar die kon helemaal geen dwangsom van 100.000 euro vorderen.

Volgens de vergunning is het maximumbedrag gesteld op de helft daarvan. De gemeente stelde dat bij, maar vorderde die dwangsom vervolgens te laat in. Volgens Hoeben is nu de gehele dwangsom verjaard, terwijl de gemeente volhield dat nog een bedrag van 10.000 euro openstond. Dat was voor een lozing op 11 december vorig jaar. In plaats van de 50 milligram olie per liter water, zat er volgens het waterschap 365 milligram olie in.

De situatie bij de scheepssloperij is intussen aanzienlijk verbeterd, bevestigen zowel het bedrijf als de gemeente. Nieuwe dwangsommen ‘zitten niet in de pijplijn’, zei een jurist van de gemeente Kampen. Advocaat Siebrand Maakal benadrukte ook na de zitting dat Hoeben fors heeft geïnvesteerd in het terrein om dergelijke lozingen voortaan te voorkomen. ‘Het is een vervelende periode geweest voor het bedrijf. We willen dit afsluiten en terug naar de normale verhoudingen met het bevoegd gezag.’

Op milieugebied loopt Hoeben voorop in Nederland, zegt de advocaat. Het bedrijf investeerde 250.000 euro in onder meer een vloeistofdichte vloer op het terrein aan de Olsokade. Afscheidingen langs het terrein fungeren als keermuren.

Vonnis

De bestuursrechter heeft de gemeente nu in het ongelijk gesteld. Dat Hoeben op 7, 11, 19 en 24 april en nogmaals op 15 mei 2017 overtredingen pleegde, wordt niet betwist. Met die overtredingen was het maximumbedrag voor de dwangsom – 50.000 euro – ‘volgelopen’. Dat betekent dat overtredingen na 15 mei niet hoeven te worden betaald. Hoeben hoeft dus geen 10.000 euro dwangsom te betalen voor een overtreding in december vorig jaar. De gemeente had daarnaast een jaar de tijd om die 50.000 euro te innen, maar deed dat te laat. Zodat Hoeben per saldo geen boete hoeft te betalen. (MSa)