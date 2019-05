Overbeladen tanker blokkeert 30 uur haven Mainz Facebook

Een overbeladen tanker heeft een groot deel van het afgelopen weekend de toegang tot de Industriehaven in Mainz geblokkeerd.

De met gasolie geladen tanker heeft zich vastgevaren voor de invaart van de Industriehaven van Mainz. De Wasserschutzpolizei maakte de scheepsnaam op deze foto onleesbaar. (Foto Wasserschutzpolizei)

Het met 2000 ton gasolie geladen schip liep zaterdagmorgen 4 mei rond 11:20 uur vast in de haveningang en kwam muurvast te liggen. Pogingen van de bemanning om de tanker vlot te krijgen liepen op niets uit. Daarop werd een andere tanker opgeroepen om een deel van de lading over te nemen. Toen die zondag aan het begin van de avond aankwam en in de havenmonding langszij van de vastgevaren tanker ging, kwam er onverwacht beweging in het schip.

De Wasserschutzpolizei zegt dat de belangrijkste oorzaak van het loskomen was dat de Pegel intussen met 10 centimeter was gestegen. De tanker kon vervolgens verder de haven invaren om daar zoals gepland te lossen. Inspectie door een expert wees uit dat het schip geen technische gebreken vertoonde en ook niet was beschadigd. De Wasserschutzpolizei kon dinsdag niet zeggen of de schipper nog beboet is voor de overbelading. De toegang tot de haven was gestremd van zaterdag 11:20 uur tot ongeveer zondag 18:30 uur, in totaal ruim 30 uur. (BO)