Aangevaren aanvaarbalk stremt sluis Eefde

EEFDE 06 mei 2019, 10:07

Een geladen schip heeft zondag 5 mei omstreeks 16.00 uur de aanvaarbalk in sluis Eefde aangevaren. De balk was dusdanig beschadigd dat deze moest worden vervangen. Daarvoor werd de scheepvaart enige uren gestremd.

1 / 1 De aangevaren aanvaarbalk bij sluis Eefde. (Twitterfoto verkeersleider Hetty) De aangevaren aanvaarbalk bij sluis Eefde. (Twitterfoto verkeersleider Hetty)

De aanvaarbalk is een balk die moet voorkomen dat schepen bij het invaren in aanraking kunnen komen met de sluisdeur en deze beschadigd zou kunnen worden.

Op de sluisdeuren van Eefde zijn motoren bevestigd die de schuiven in de deuren openen of sluiten om het water in de sluis te kunnen nivelleren.

Omstreeks 19.30 uur waren de herstelwerkzaamheden afgerond, zodat de stremming kon worden opgeheven. (SW)