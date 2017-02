Koopvaardijstudenten voor het eerst op stage bij marine

Twee studenten van een reguliere zeevaartopleiding, het STC in Rotterdam, hebben onlangs stage gelopen aan boord bij de Koninklijke Marine. Dat was niet eerder voorgekomen. Het was dan ook een proef op initiatief van onder meer redersvereniging KVNR en vakbond Nautilus. Uit nood geboren, want het wordt steeds lastiger stageplaatsen te vinden in de koopvaardij.