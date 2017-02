Stakingsdreiging op Schelde voorlopig slag in het water

Vanaf middernacht, in de nacht van dinsdag op woensdag 1 februari, staken de rivierloodsen die de scheepvaart begeleiden op de Schelde vanaf Vlissingen tot de zeesluizen in Antwerpen. Het wordt wel een zeer ‘selectieve' staking, want enkel van toepassing op schepen breder dan 48 m en langer dan 330 m.