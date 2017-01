Zware Kees: Russische sneeuw

Nadat we ijsberen, sneeuw, ijsbergen en vooral de koude poolwind achter ons hebben gelaten, weten we pas weer wat we hebben gemist: geslinger en gestamp. Dat is toch wel hét voordeel van varen in ijs. Wanneer de ijsgang te zwaar wordt trilt en schudt het schip wat als een vliegtuig die turbulentie ondervindt. Dat doet ons niks.