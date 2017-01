Karel Doorman blijft tegen de kant

Het nieuwe vlaggenschip van de Koninklijke Marine, het amfibisch transportschip Zr.Ms. Karel Doorman A 833, blijft nog langer dan eerder gedacht buiten bedrijf.

Ook de tweede hoofdelektromotor moet terug naar de fabrikant in Frankrijk. Onderzoek heeft aangetoond dat in beide voortstuwers een fabricagefout zit. In maart dit jaar werd de fout al in een van de motoren geconstateerd. Het schip werd gebouwd bij Damen Schelde Naval Shipbuilding. (PAS)