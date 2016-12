Zware Kees: Novaya Sibir

Na passeren van de Bering Straat is het officieel: de doorvaart via de NSR is begonnen. NSR staat voor Northern Sea Route, de passage boven Rusland langs, van Azië naar Europa, of omgekeerd natuurlijk. Hoewel niets wijst op een bijzondere route, de lucht is gewoon grijs, de wind veroorzaakt korte golven, er vliegen meeuwen rond het schip, is het toch alsof je iets doet wat eigenlijk niet mag. Alsof je met de fiets door de nieuwe Coentunnel rijdt die, vanwege een uitzonderlijke reden, vrij is van autoverkeer. Je weet: ik hoor hier eigenlijk niet, maar het kán.