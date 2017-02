Starters in garnalenvisserij

Peter Bakker en Jan Loosman op Urk hebben van plaatsgenoot Albert Hakvoort de garnalenkotter UK- 272 Adriaantje overgenomen. Hoewel Bakker al medeopvarende was op de UK-272 zijn zij in wezen starters in de visserij en exploiteren nu als compagnons voor het eerst een garnalenkotter.