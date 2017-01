Megavangst Visafslag Hollands Noorden

Met een omzet over 2016 van bijna 57 miljoen euro heeft Visafslag Hollands Noorden (Den Helder/Texel/Den Oever) een absoluut record gevestigd. Het totale bedrag ligt ruim 15 miljoen euro hoger dan over 2015 toen er voor 41,6 miljoen werd omgezet. Met name de aanvoer van garnalen was verantwoordelijk voor deze forse stijging.