Investering in pulsvisserij verdient zich snel terug

Pulsvissen heeft voor de Nederlandse kottervissers goed uitgepakt. Sinds de introductie in 2008 zijn de financiële bedrijfsresultaten sterk verbeterd. Wel heeft deze manier van vissen geleid tot een toenemende visserijdruk op de bestekken waar veel tong wordt gevangen, met vervelende nevenverschijnselen al gevolg. Dit blijkt uit het rapport ‘Pulse trawling in the Netherlands' van Wageningen Economic Research, onderdeel van Wageningen Universtity & Research.