CDA wil wet voor bevrachters

Minister Schultz van Haegen (I&L) stuurt de Tweede Kamer nog vóór eind maart een brief over markttransparantie in de binnenvaart. ‘Ze is niet enthousiast en schuift haar actie door tot na de verkiezingen. Ik begin zelf al met mijn initiatiefwet', reageerde CDA-Kamerlid Martijn van Helvert.