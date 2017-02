Aan de Reis: Golfje water weer voorbij

Begin vorige week was het rustig, iedereen wachtte op water en profiteerde daar later in de week van. Nu is het golfje water alweer over zijn top heen en zakken de waterstanden. Op de Moezel bleef het over de hele linie vrij rustig, achterin het Mittellandkanaal kwamen reizen beschikbaar.