Bananen uit Suriname via Antwerpen Europa in

Met acht miljard bananen per jaar, die via Antwerpen voor de Europese markten door Belgian New Fruit Wharf (BNFW) uit Centraal-Amerika worden ingevoerd, heet de Scheldehaven al de grootste bananen-loshaven ter wereld te zijn. Daar komen wekelijks nog meer dan twee miljoen bananen uit Suriname bij die in containers worden aangevoerd.