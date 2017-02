Aan de Reis: Leuke reizen op golf water

Met het stijgen van het water stijgt de partijgrootte en dalen de vrachtprijzen. Toch waren er eind vorige week en begin deze week leuke reizen, waarvoor wel het voorspelde golfje water nodig was. In de zeehavens was redelijk wat aanbod. Ook in de Ruhr was werk en achter in het Mittellandkanaal konden eveneens goede zaken worden gedaan.