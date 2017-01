EVO en Fenedex vormen evofenedex

De belangenorganisaties EVO (verladers) en Fenedex (exporteurs) vormen vanaf donderdag 19 januari een nieuwe ondernemersvereniging: evofenedex. Ze wil dé vereniging voor bedrijven met een logistiek of internationaal belang zijn. Met ruim 15.000 leden is evofenedex een krachtig collectief van handelaren, producenten en exporteurs.

Vraagtekens bij handelsverdragen, globalisering en Brussel. Ondernemers werken in een wereld die snel verandert en waarin hun bedrijfsvoering steeds vaker afhankelijk is van het internationale speelveld - of ze nou internationaal ondernemen of niet. In deze wereld zijn logistiek en handel door globalisering, opgeknipte productieketens en digitalisering met elkaar verweven geraakt. Als antwoord hierop vormen EVO en Fenedex nu de nieuwe ondernemersvereniging: evofenedex.

Turbulent

Voorzitter Steven Lak stelde bij de presentatie van evofenedex dat het wegnemen van logistieke en internationale hindernissen essentieel is voor Nederland. ‘In een turbulent tijdperk waarin productieprocessen en economische machten in de wereld verschuiven, waarin we een groeiend patroon van handelsquota en sancties zien en waarin digitalisering en robotisering toenemen, is het van belang dat logistieke en exportbelangen gezamenlijk optreden. De kracht van Nederland berust mede op deze twee pilaren.'

Logistiek en handel

Algemeen directeur Machiel van der Kuijl van evofenedex illustreert het belang van kennis over logistiek en handel: ‘Een brug met haarscheurtjes remt de handel van een verfproducent in Rotterdam. Een geramde stuw vertraagt het productieproces van een oliehandelaar in Tilburg. Problemen bij een Aziatische rederij zorgen voor lege schappen in een Heerenveens warenhuis. De goedkope Britse pond zorgt voor minder export bij de bloemist in Alkmaar. In deze wereld maakt een goede kennis over logistiek en handel hét verschil.' (DvdM)