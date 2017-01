Iets meer binnenvaartlading (+0,4%) over Duitse wateren

De vervoersprestatie van de binnenvaart op Duitse vaarwegen is in september 2016 fors toegenomen. De tonkilometers (ladingvolume maal de afgelegde afstand) steeg met 11,8% in vergelijking met september 2015 naar 4,3 miljard tonkm, meldt het Duitse statistisch bureau Destatis.