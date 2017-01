Zeevrachtenmarkt: Trump werpt zijn schaduw vooruit

De droge-ladingmarkt is nog niet hersteld van een jarenlange depressie, of er zijn al reders die bij werven naar nieuwbouwschepen informeren. Benieuwd waar het geld vandaan zal komen, de scheepshypotheekbanken likken nog hun wonden. Voor de capesizers begon het jaar goed. Dankzij de Chinese invoer van ijzererts steeg de gemiddelde charterhuur tot rond $ 11.000 per dag. De kleinere bulkschepen hadden minder geluk, voor hen stonden de charterhuren onder druk.