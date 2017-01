Zeevrachtenmarkt: Protectie slecht voor wereldhandel

Voor de capesizers werd de markt iets beter, waardoor de gemiddelde charterhuur op rond $ 8600 per dag kwam. Vooral op de Atlantische routes was er meer vraag naar capesizers. In de periode tussen kerst en nieuwjaar is het meestal rustig in de chartermarkt. Veel makelaars sloten voor de Kerstmis zoveel mogelijk reizen af.