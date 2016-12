Opnieuw recordcijfers Antwerpen

De haven van Antwerpen sluit 2016 af met een overslag van ruim 214 miljoen ton goederen. De containertrafiek steeg tot boven de 10 miljoen teu. Al met al een groei van 2,9% in tonnage en 4,2% in teu's ten opzichte van 2015 en dus opnieuw recordcijfers.

3% meer overslag, 4,2% meer containers

Door Justin Gleissner

De cijfers werden woensdag 28 december gepresenteerd door havenschepen Marc Van Peel en vertrekkend ceo Eddy Bruyninckx op de PSA-terminal op Linkeroever, waar uitgerekend op dat moment de lossing van de 10.000.000ste container werd gevierd.

De nieuwe cijfers sterken het Havenbedrijf Antwerpen in de overtuiging dat de Scheldehaven er meer en meer in slaagt haar positie op onder meer de Verre Oosten-trafieken te verbeteren. Dit ten nadele van de nabije concurrenten Rotterdam en Hamburg.

Minder stukgoed

Nog een belangrijke stijger in 2016 in Antwerpen is de overslag van vloeibare bulk, die met een jaaroverslag van net geen 70 miljoen ton de tweede pijler is waarop de trafiekgroei van Antwerpen is gebaseerd.

Maar het ging niet in alle ladingsoorten beter. Zo daalde het RoRoverkeer met 1,9%. Dat werd hoofdzakelijk veroorzaakt door minder afvoer van tweedehands auto's naar naar Afrika (-15%) en het Nabije Oosten (-18%). De aanvoer met RoRoschepen steeg wel met 9,5%.

Ook de behandeling van conventioneel stukgoed, die andere pijler in de Antwerpse goederenoverslag, daalde met 2,4% naar bijna 9,8 miljoen ton. Waarbij werd aangemerkt dat Antwerpen in de Hamburg-Le Havre-range nog altijd marktleider blijft in deze sector. Rotterdam zou in 2016 nog 4,2 miljoen ton conventioneel stukgoed overslaan. Maar Antwerpen verliest wel aanzienlijk aan Zeeland Seaports, dat woudproducten en fruit wegkaapte uit Antwerpen en intussen een volume kent van bijna zes miljoen ton.

De overslag van vloeibaar massagoed is in Antwerpen met 4,5 miljoen ton gestegen naar 69,7 miljoen ton. De overslag van droog massagoed, ertsen, meststoffen, mineralen en steenkool daalde daarentegen met 9,8%.

Schaalvergroting

Antwerpen verwacht 31 december 14.523 zeeschepen te hebben behandeld (+0,7%). Daarbij werd vooral de stijging van de bruto tonnenmaat spectaculair genoemd: +9,5%. Dit betekent dat steeds grotere zeeschepen Antwerpen aanlopen, wat dan weer te danken is aan de verdere uitdieping van de Schelde. Zo werden in 2016, 458 schepen geteld met een capaciteit van meer dan 13.000 teu.

Maar ook toegegeven, Rotterdam is niet te overtreffen wat betreft de Verre Oosten-trafieken en het trans-Atlantisch verkeer. ‘Maar Antwerpen bokste tot hiertoe onder zijn gewicht en is nu aan een inhaaloperatie bezig', aldus Bruyninckx.