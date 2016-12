Panteia moet eigen groeiprognose fors lager bijstellen

De flinke volumegroei van 7,4%, die onderzoeksbureau Panteia eerder afgaf voor de Nederlandse binnenvaart in 2016, blijft in werkelijkheid fors achter. Het volume stijgt vergeleken met 2015 hooguit 1,5% naar 318 miljoen ton, een verschil ten opzichte van de prognose met 17 miljoen ton. Dat blijkt uit cijfers die onderzoeker Wouter van der Geest woensdag 28 augustus bekend maakte op de jaarlijkse binnenvaartbijeenkomst van Rabobank Merwestroom in Hardinxveld-Giessendam.