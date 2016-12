Zeevrachtenmarkt: Reders optimistisch voor 2017

De droge-bulkreders zijn in meerderheid optimistisch over de markt in 2017. Zij baseren dit onder meer op de verwachting dat er meer graan en kolen zullen worden vervoerd. West-Europa doet zijn best het gebruik van kolen terug te dringen, maar landen als India en China zijn grote importeurs van zowel kolen als ijzererts. China neemt wel maatregelen om luchtverontreiniging tegen te gaan, maar heeft nog steeds veel kolen nodig.