Zulu's krijgen versterking van Franse CFT

De Franse binnenvaartgroep CFT neemt een participatie in Blue Line Logistics NV, de rederij van innovatieve ‘Pallet Shuttle Barges'.

De Franse deelname betekent volgens directeur Antoon Van Coillie zowel een uitbreiding van de activiteiten van Blue Line Logistics in België en Nederland, als versterking van de internationalisering en verdere innovaties in het gebruik van binnenschepen voor vervoer van goederen op pallet, in bigbag of in roll containers. Partners in Blue Line Logistics NV zijn de firma's Van Coillie & Co, Almarach Shipping BV, CFT SA, ShipIt NV en Taste Invest NV.

Blue Line Logistics is gestart in 2011 en is de ontwikkelaar en rederij van de PSB-dekschepen Zulu 01 en Zulu 02, specifiek ontworpen voor het vervoer van goederen op pallet, in bigbag of in roll container. Hiermee realiseert Blue Line Logistics een effectieve modal shift van de weg naar de waterweg.

De nieuw toegetreden CFT Group, met meer dan 240 varende eenheden (duwboten, -bakken, binnenschepen en zeeboten) en een fijnmazig netwerk van kantoren, behoort sinds 1948 tot de Europese top in de binnenvaart. CFT stelt zich ten doel om met vernieuwende oplossingen haar klanten optimaal te bedienen. De groep CFT beschikt over een moderne en gediversifieerde vloot (dubbelwandige tankschepen, gastankers, Ro-Ro combinaties, estuaire-schepen voor containervervoer, gespecialiseerd materieel voor zware ladingen, etc). In Lyon begon CFT in december samen met de Franse vaarwegbeheerder VNF en stedelijke diensten met de gescheiden afvoer van grof vuil. (DvdM)