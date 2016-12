NPRC opent vestiging in Antwerpen

De NPRC, Nederlands grootste dienstverlener in de binnenvaart, opent per 1 februari aanstaande een nieuwe vestiging in Antwerpen. De Belgische binnenvaartactiviteiten van de wereldwijd opererende Wilh. Wilhelmsen Group komen onder de vleugels van de NPRC. Met de opening van de deuren van een nieuw kantoor in de Antwerpse haven, verstevigt de NPRC zijn Europese positie.

Uitbreiding Belgische activiteiten verstevigt Europese positie

De NPRC vervoert jaarlijks meer dan 11 miljoen ton droge lading over de Europese vaarwegen. Iedere dag zijn er gemiddeld 200 schepen voor de NPRC onderweg waarmee de NPRC de op twee na grootste logistiek dienstverlener op de Europese binnenwateren is.

De uitbreiding van de activiteiten in België was voor de Belgische NPRC-manager Mario Lauwers van NPRC een lang gekoesterde wens. Aan de Belgische tak zullen nu ook Koen Antonissen en Roland Somers worden toegevoegd, zij zijn sinds jaar en dag verantwoordelijk voor de binnenvaartactiviteiten bij de Wilh. Wilhelmsen Group. De groep staat wereldwijd hoog aangeschreven om haar maritieme dienstverlening.

Lauwers van NPRC: ‘Mijn hart ligt bij de Nederlandse NPRC, maar ook bij de Belgische particuliere binnenvaart. Door de groei van onze Belgische activiteiten is de opening van een nieuw kantoor in Antwerpen een logische én een mooie stap.'

Vanuit Antwerpen zal de binnenvaartcoöperatie NPRC zich vooral richten op het Belgische binnenlands vervoer. De ervaren bevrachter Koen Antonissen ziet vooral meerwaarde in de ‘waardes waar de NPRC voor staat'. 'NPRC streeft altijd samenwerking na. Het is in essentie de coöperatieve gedachte, dat we allemaal voor hetzelfde doel gaan.' Roland Somers, al 30 jaar actief in de binnenvaartbevrachting, benadrukt de meerwaarde die aan klanten kan worden geboden: ‘Samen met NPRC kunnen we vervoersgaranties afgeven voor alle denkbare logistieke vraagstukken.'

De groei van activiteiten van de NPRC in Antwerpen verstevigt het beeld dat de afgelopen jaren van de coöperatie is ontstaan. In 2012 won NPRC de FD Gazelle Award voor de snelst groeiende ondernemingen van Nederland. In 2014 vond de krachtenbundeling met Overmeer plaats en in 2016 fuseerde de NPRC met CBV. De coöperatie heeft, naast de hoofdvestiging in Zwijndrecht (in januari Rotterdam), ook kantoren in Parijs, Mannheim en Duisburg. (DvdM)