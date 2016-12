Ook ontgassingsverbod in Noord-Holland en Utrecht

Noord-Holland en Utrecht voeren 1 maart 2017 een verbod op varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende ladingen in. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bekendgemaakt. De maatregel draagt volgens de provincies bij aan een beter milieu en een schonere binnenvaart.

Als tankschepen van lading wisselen, is het gebruikelijk de in de tank resterende ladingdampen varend te laten vervliegen in de buitenlucht. Hiermee wordt voorkomen dat de volgende lading verontreinigd wordt met de vorige lading.

De provincie Noord-Holland onderzoekt nog hoe het verbod het beste kan worden gehandhaafd. De handhaving gebeurt in elk geval samenwerking met de Divisie Havenmeester, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de Nationale Politie. Daarnaast zet Havenbedrijf Amsterdam zich in voor het stimuleren van voldoende ontgassingscapaciteit in de regio. Hierover is het havenbedrijf in gesprek met marktpartijen.

Tot het moment dat deze faciliteit gerealiseerd is, geldt een overgangsfase voor wat betreft de handhaving van het ontgassingsverbod. Havenbedrijf Amsterdam houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

Achtergrond

De provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland voerden al in 2015 een verbod op varend ontgassen in. Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Zeeland lieten vervolgens onderzoek doen naar de effecten van dit verbod in hun gebied. Voor Noord-Holland bleek die invloed beperkt, maar de provincie verwacht een toename van de overlast wanneer Utrecht een verbod instelt. Nu is afgesproken dat beide provincies het verbod gelijktijdig op 1 maart invoeren. (PN)