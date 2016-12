Aan de Reis: Gezellig druk in zeehavens

Met de feestdagen in het verschiet worden hier en daar al leuke prijzen betaald. De meeste eigenaren van de kleinere schepen proberen ergens in de week voor kerst toch wel een korte kerstvakantie in te bouwen. De laatste reis van dit jaar moet dan eigenlijk een goede reis zijn. En hoe dichter bij de kerst hoe groter die kans wordt. In de zeehavens was begin deze week veel aanbod.