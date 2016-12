Zeevrachtenmarkt: Kolen- en ertsimport China blijft hoog

Volgens analisten van Clarksons zal de Chinese invoer van kolen en ijzererts in 2017 hoog blijven en ook het vervoer van granen en andere droge-bulkladingen zal verder groeien. Of dat gaat helpen tegen de overcapaciteit is de vraag. De verwachting voor 2017 is dat de capaciteit van de droge-ladingvloot zal groeien, met name die van de panamaxen (60.000-100.000 dewt) en capesizers (> 100.000 dwt).